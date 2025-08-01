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В Киеве перекроют движение на двух улицах: что будут ремонтировать 1 и 2 августа

Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве 1 и 2 августа частично ограничат движение транспорта на двух улицах из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

1 августа ограничат движение по улице Стройиндустрии. Дорожники КП ДЭУ "Магистраль" будут выполнять текущий ремонт асфальтобетона.


Схема ограничения движения на улице Стройиндустрии (инфографика КК "Киевавтодор")

1 и 2 августа с 8:00 до 21:00 ограничат движение по Политехническому переулку - на участке от Берестейского проспекта до улицы Политехнической. Ремонт выполняет КП ДЭУ Соломенского района.


Схема ограничения движения по Политехническому переулку (инфографика КК "Киевавтодор")

В КК "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 3 июля частично ограничили движение возле метро "Осокорки" из-за капремонта путепровода на пересечении проспекта Бажана с Днепровской набережной. Работы продлятся до августа 2026 года и будут выполняться поэтапно, чтобы сохранить проезд.

Также начиная с 7 июля в Киеве частично ограничили движение транспорта на Соломенской площади из-за ремонта дорожного покрытия. Работы продлятся до конца августа 2025 года. Это одна из ключевых транспортных развязок города.

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КиевОграничение движения