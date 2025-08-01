В Киеве перекроют движение на двух улицах: что будут ремонтировать 1 и 2 августа

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 3 июля частично ограничили движение возле метро "Осокорки" из-за капремонта путепровода на пересечении проспекта Бажана с Днепровской набережной. Работы продлятся до августа 2026 года и будут выполняться поэтапно, чтобы сохранить проезд.

Также начиная с 7 июля в Киеве частично ограничили движение транспорта на Соломенской площади из-за ремонта дорожного покрытия. Работы продлятся до конца августа 2025 года. Это одна из ключевых транспортных развязок города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.