ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве перекрывают важный проспект: куда сегодня и завтра лучше не ехать (схема)

Среда 21 мая 2025 09:44
UA EN RU
В Киеве перекрывают важный проспект: куда сегодня и завтра лучше не ехать (схема) Движение транспорта временно ограничивают на одном из проспектов Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Движение транспорта на одном из проспектов Киева частично ограничивают. Объезжать этот участок водителям придется в течение практически всего дня сегодня и завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно и в какие часы движение транспорта будет ограничено

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в Киеве частично ограничивают движение транспорта по проспекту Красной Калины (старое название - проспект Владимира Маяковского).

Речь идет о проспекте в Деснянском районе города Киева (в районе жилого массива Выгуровщина-Троещина), который пролегает от проспекта Романа Шухевича и Керченской площади до Милославской улицы.

Уточняется, что дорожники будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги:

  • от дома №75 на проспекте Красной Калины;
  • до транспортной развязки с улицей Сержа Лифаря.

Учитывая это, движение транспорта там частично ограничивают:

  • сегодня, 21 мая, с 8:00 до 20:00;
  • завтра, 22 мая, с 8:00 до 20:00.

В Киеве перекрывают важный проспект: куда сегодня и завтра лучше не ехать (схема)Схема ограничения движения транспорта на проспекте (карта: kyivcity.gov.ua)

"Для проезда транспорта работы будут выполнять поэтапно - не перекрывая полностью движение в направлении улицы Сержа Лифаря", - отметили в КГГА.

В коммунальной корпорации добавили, что работы будут проводить "при благоприятных погодных условиях".

"КК "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве частично ограничивают движение транспорта на улице Виктора Некрасова. Там ремонт проезжей части продлится почти два месяца.

Читайте также, какие изменения правительство внесло в Правила дорожного движения и водителям каких транспортных средств разрешено теперь двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Троещина Автомобильное движение Советы водителям
NEWS
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич