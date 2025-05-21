В Киеве перекрывают важный проспект: куда сегодня и завтра лучше не ехать (схема)
Движение транспорта на одном из проспектов Киева частично ограничивают. Объезжать этот участок водителям придется в течение практически всего дня сегодня и завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Где именно и в какие часы движение транспорта будет ограничено
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что в Киеве частично ограничивают движение транспорта по проспекту Красной Калины (старое название - проспект Владимира Маяковского).
Речь идет о проспекте в Деснянском районе города Киева (в районе жилого массива Выгуровщина-Троещина), который пролегает от проспекта Романа Шухевича и Керченской площади до Милославской улицы.
Уточняется, что дорожники будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги:
- от дома №75 на проспекте Красной Калины;
- до транспортной развязки с улицей Сержа Лифаря.
Учитывая это, движение транспорта там частично ограничивают:
- сегодня, 21 мая, с 8:00 до 20:00;
- завтра, 22 мая, с 8:00 до 20:00.
Схема ограничения движения транспорта на проспекте (карта: kyivcity.gov.ua)
"Для проезда транспорта работы будут выполнять поэтапно - не перекрывая полностью движение в направлении улицы Сержа Лифаря", - отметили в КГГА.
В коммунальной корпорации добавили, что работы будут проводить "при благоприятных погодных условиях".
"КК "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве частично ограничивают движение транспорта на улице Виктора Некрасова. Там ремонт проезжей части продлится почти два месяца.
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