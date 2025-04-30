У Києві перекривають Хрещатик: що там відбувається й коли краще об'їжджати

Як довго та в які години перекриватимуть рух Хрещатиком

У КМДА (із посиланням на КК "Київавтодор") повідомили, що тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів на вулиці Хрещатик:

з середи, 30 квітня;

до неділі, 11 травня.

Обмеження для громадян діятимуть:

з 8 години ранку;

до 17:00.

Чому та де саме обмежують рух Хрещатиком

Згідно з інформацією КМДА, запроваджені обмеження пов'язані з облаштуванням безбар'єрного перехрестя на розі центральних вулиць:

Хрещатик;

Прорізна.

При цьому в "Київавтодорі" наголошують: роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

У комунальній корпорації:

перепрошують за тимчасові незручності;

просять врахувати обмеження під час планування маршруту.

Безбар'єрне перехрестя: що зміниться для киян і гостей міста

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, що в межах розвитку безбар'єрного середовища в Києві, на розі вулиць Хрещатик і Прорізної облаштують регульоване перехрестя.

Уточнюється, що роботи виконуватимуть фахівці КП ШЕУ Шевченківського району в межах поточного ремонту вулиці спільно з КП Центр організації дорожнього руху.

Громадянам розповіли, що в межах робіт на згаданому перехресті:

понизять бортовий камінь;

влаштують тактильну плитку;

приведуть суміжні елементи перехрестя до стандартів доступності.

Крім того, для зручності людей з порушеннями зору на світлофорному об'єкті на цьому перехресті встановлять нові сенсорні кнопки виклику зеленого світла для пішоходів зі звуковим супроводом.

Публікація КМДА у Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)