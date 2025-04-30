У Києві перекривають Хрещатик: що там відбувається й коли краще об'їжджати

У Києві відсьогодні тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів на Хрещатику. Оминати певну ділянку центральної вулиці столиці киянам і гостям міста доведеться до кінця наступних вихідних.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА (із посиланням на КК "Київавтодор") повідомили, що тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів на вулиці Хрещатик:
Обмеження для громадян діятимуть:
Згідно з інформацією КМДА, запроваджені обмеження пов'язані з облаштуванням безбар'єрного перехрестя на розі центральних вулиць:
При цьому в "Київавтодорі" наголошують: роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.
У комунальній корпорації:
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, що в межах розвитку безбар'єрного середовища в Києві, на розі вулиць Хрещатик і Прорізної облаштують регульоване перехрестя.
Уточнюється, що роботи виконуватимуть фахівці КП ШЕУ Шевченківського району в межах поточного ремонту вулиці спільно з КП Центр організації дорожнього руху.
Громадянам розповіли, що в межах робіт на згаданому перехресті:
Крім того, для зручності людей з порушеннями зору на світлофорному об'єкті на цьому перехресті встановлять нові сенсорні кнопки виклику зеленого світла для пішоходів зі звуковим супроводом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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