В Киеве перекрывают Крещатик: что там происходит и когда лучше объезжать

Как долго и в какие часы будут перекрывать движение по Крещатику

В КГГА (со ссылкой на КК "Киевавтодор") сообщили, что временно будут ограничивать движение транспорта и пешеходов на улице Крещатик:

со среды, 30 апреля;

до воскресенья, 11 мая.

Ограничения для граждан будут действовать:

с 8 часов утра;

до 17:00.

Почему и где именно ограничивают движение по Крещатику

Согласно информации КГГА, введенные ограничения связаны с обустройством безбарьерного перекрестка на углу центральных улиц:

Крещатик;

Прорезная.

При этом в "Киевавтодоре" отмечают: работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.

В коммунальной корпорации:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учесть ограничения при планировании маршрута.

Безбарьерный перекресток: что изменится для киевлян и гостей города

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали, что в рамках развития безбарьерной среды в Киеве, на углу улиц Крещатик и Прорезной обустроят регулируемый перекресток.

Уточняется, что работы будут выполнять специалисты КП ДЭУ Шевченковского района в рамках текущего ремонта улицы совместно с КП Центр организации дорожного движения.

Гражданам рассказали, что в рамках работ на упомянутом перекрестке:

понизят бортовой камень;

обустроят тактильную плитку;

приведут смежные элементы перекрестка к стандартам доступности.

Кроме того, для удобства людей с нарушениями зрения на светофорном объекте на этом перекрестке установят новые сенсорные кнопки вызова зеленого света для пешеходов со звуковым сопровождением.

Публикация КГГА в Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)