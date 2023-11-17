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В Києві перехожі знайшли снаряд та гранату. В поліції нагадали, що робити в такому випадку

Фото: в Києві перехожі знайшли снаряд та гранату (t.me/kyivpatrol)
Автор: Наталія Гурковська

Днями у Києві перехожі виявили два вибухові предмети - гранату та сняряд. На місце одразу виїхали вибухотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Днями на лінію 112 зателефонував чоловік й повідомив, що у Святошинському районі, під парканом, побачив предмет, схожий на гранату. Ще один випадок стався у Голосіївському районі. Там уважні громадяни помітили предмет, схожий на снаряд", - розповіли в поліції.

Як зазначають в поліції, охоронці порядку одразу ж забезпечили охорону небезпечних предметів та викликали вибухотехніків.

 

У Києві перехожі виявили два вибухонебезпечні предмети (t.me/kyivpatrol)

Поради поліції на такий випадок

  • у разі виявлення невідомих речей й предметів, у жодному разі не торкайтеся їх. Вони можуть бути вибухонебезпечними;
  • повідомте про знахідку на лінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Пам’ятайте, що знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.

В тему

6 листопада, стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Частяков загинув від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому, а його 13-річного сина госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше в житловому будинку в Запоріжжі вибухнула граната, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - постраждала.

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