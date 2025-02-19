У Києві переглянуть рішення про зупинку транспорту під час тривог

"Ми спільно з правоохоронцями, військовими, ДСНС продовжуємо напрацьовувати алгоритми дій під час повітряної тривоги - з урахуванням відновлення повноцінного руху громадського транспорту в столиці, - заявив він.

Начальник КМВА зазначив, що вже отримані офіційні пропозиції від правоохоронних структур щодо оптимізації порядку дій для водіїв і пасажирів. При цьому пріоритетом залишається безпека.

"Це означає, що рішення точно буде переглянуто", - наголосив Ткаченко.