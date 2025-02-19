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У Києві переглянуть рішення про зупинку транспорту під час тривог

Ілюстративне фото: У Києві переглянуть рішення про зупинку транспорту під час тривог (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві переглянуть рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог. В тому числі з урахуванням можливого відновлення повноцінного руху транспорту.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Ми спільно з правоохоронцями, військовими, ДСНС продовжуємо напрацьовувати алгоритми дій під час повітряної тривоги - з урахуванням відновлення повноцінного руху громадського транспорту в столиці, - заявив він. 

Начальник КМВА зазначив, що вже отримані офіційні пропозиції від правоохоронних структур щодо оптимізації порядку дій для водіїв і пасажирів. При цьому пріоритетом залишається безпека.

"Це означає, що рішення точно буде переглянуто", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, на початку лютого Ткаченко провів нараду з військовими, ДСНС, поліцією та транспортними підприємствами щодо роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Тоді обговорювалися пропозиції та зауваження, спрямовані на розв'язання проблеми транспортного колапсу в місті під час тривог.

Ткаченко тоді наголосив на необхідності збалансувати безпеку та мобільність киян, враховуючи, що зупинка транспорту паралізує рух і створює додаткові загрози.

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КиївПовітряна тривога