У Києві перебої зі світлом та водою після атаки РФ

Росія атакувала Київ 9 січня

Масована атака ворога на Україну та Київ, про яку попереджали ЗМІ та президент Володимир Зеленський, сталась вночі 9 січня.

У Києві під удар найбільше потрапили: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський, Оболонський та Шевченківський райони.

Мер сповіщав про неодноразові влучання "Шахедів" у житлові будівлі, а місцеві пабліки оприлюднювали кадри влучань та їх наслідків. Кличко також писав про масштабні пожежі у столиці, які спричинили обстріли.

Згідно з інформацією очільника міста Віталія Кличка, станом на четверту ранку у Києві в результаті атаки РФ: четверо загиблих, 10 осіб постраждали. Половину поранених госпіталізували.

Також відомо про жертви серед медпрацівників, які прибули на виклик надавати допомогу постраждалим внаслідок ворожої атаки.