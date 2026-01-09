В Киеве перебои со светом и водой после атаки РФ

Россия атаковала Киев 9 января

Массированная атака врага на Украину и Киев, о которой предупреждали СМИ и президент Владимир Зеленский, произошла ночью 9 января.

В Киеве под удар больше всего попали: Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Печерский, Оболонский и Шевченковский районы.

Мэр сообщал о неоднократных попаданиях "Шахедов" в жилые здания, а местные паблики обнародовали кадры попаданий и их последствий. Кличко также писал о масштабных пожарах в столице, которые спровоцировали обстрелы.

Согласно информации главы Киева Виталия Кличко, по состоянию на четыре утра в городе в результате атаки РФ: четверо погибших, 10 человек пострадали. Половину раненых госпитализировали.

Также известно о жертвах среди медработников, прибывших на вызов оказывать помощь пострадавшим в результате вражеской атаки.