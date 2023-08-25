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В Киеве на Печерске загорелся жилой дом: началась эвакуация

Киев, Пятница 25 августа 2023 15:28
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В Киеве на Печерске загорелся жилой дом: началась эвакуация Иллюстративное фото: в Киеве на Печерске загорелся жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Печерском районе Киева сегодня, 25 августа, днем пожар начался в одном из жилых домов. Жителей эвакуируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, пожар начался в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Огонь распространился на крышу здания на площади 1000 квадратных метров.

"Происходит эвакуация жильцов дома. О пострадавших пока нет информации. Медики дежурят на месте", - уточнил мэр.

Пожары в Киеве

Напомним, несколько недель назад в Киеве начался пожар в Подольском районе. Там загорелось здание Американской библиотеки имени В. Китастого в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Также мы писали, что недавно в Киеве после взрывов начался пожар в складском помещении Министерства внутренних дел. Там сдетонировал снаряд.

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Киев Виталий Кличко Пожар Печерский район
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