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В Киеве на Печерске из-за атаки "Шахедов" произошел пожар в многоэтажке

Киев, Четверг 07 ноября 2024 05:25
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В Киеве на Печерске из-за атаки "Шахедов" произошел пожар в многоэтажке Фото: в Киеве произошел пожар на фоне атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на фоне вражеской воздушной атаки с применением беспилотников произошел пожар в многоэтажном доме в Печерском районе. Жителей многоэтажки эвакуируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

По словам городского головы, горят верхние этажи многоэтажки.

"Все экстренные службы на месте", - проинформировал мэр столицы.

Кроме того, он отметил, что дроновая атака на Киев продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Позже он добавил, что в Печерском районе происходит эвакуация людей из многоэтажки, где произошел пожар в результате вражеской атаки БПЛА.

"Пока обращений к медикам нет. Бригады дежурят на месте", - добавил мэр столицы.

Как уточнил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram, в результате атаки российских дронов по столице в Печерском районе обломки рухнули на многоквартирный жилой дом.

"Предварительно есть сильное задымление", - рассказал чиновник.

Обновлено: есть разрушение конструкций дома

Как рассказали в КГВА, произошло частичное разрушение конструкций пострадавшего дома на уровне 31 этажа, также есть сильное задымление.

"Работает подразделение ГСЧС. Предварительно пострадавших нет. Остальные уточняются", - передали в администрации.

Обновлено: идет ликвидация пожара, новые данные о разрушении

Начальник КГВА рассказал, что после пожара на 33 этаже на площади 50 "квадратов" произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа в доме на Печерске.

По предварительным данным - пострадавших нет.

В свою очередь мэр отметил, что возгорание произошло на 33-м (техническом) этаже.

"Пожарные подразделения работают. Эвакуация людей продолжается. Город организовал для жителей 2 автобуса. К медикам никто пока не обращался", - говорится в заявлении городского головы.

Атака "Шахедов" на Киев и последствия

Напомним, вчера вечером российские оккупанты запустили дроны-камикадзе по Украине. "Шахеды", в частности, двигались и в сторону столицы. Уже после полуночи в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, где также была слышна серия взрывов.

Позже столичные власти рассказали, что в Голосеевском районе Киева, где упали обломки БПЛА врага, ударной волной были повреждены окна "в некоторых квартирах жилого дома". Также загорелись гаражи и СТО.

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Киев Пожар Атака дронов
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