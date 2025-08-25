У Києві оштрафували військових, які їхали збивати "Шахеди"? Що кажуть у поліції

Чутки в мережі

У мережі поширилася інформація, що патрульні в Києві нібито оштрафували водія мобільної вогневої групи, яка прямувала на бойову позицію через загрозу дронів із Чернігівської області.

Авто Land Rover їхало зі швидкістю 79 кілометрів на годину. Поліцейський нібито затримав військових, щоб "оформити все правильно".

Реакція поліції

У поліції підтвердили, що 23 серпня о 16:50 поліцейські зупинили на Броварському проспекті Land Rover, що рухався зі швидкістю 79 км/год. В автомобілі перебували водій і пасажир у військовій формі.

"Водій не заперечував, що порушив ПДР і попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали", - додали правоохоронці.

Оскільки військовослужбовці та інші особи несуть відповідальність на загальних підставах, патрульні винесли постанову на водія Land Rover за ч. 1 ст. 122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП.

При цьому на момент складання адмінматеріалів повітряну тривогу було оголошено тільки в Чернігівській і Сумській областях. У Києві та Київській області її не було.

"Військові прямували для виконання тільки майбутнього завдання. Водій погодився з правопорушенням і навіть захотів сплатити штраф у розмірі 340 гривень за допомогою електронного терміналу на місці", - пояснили в поліції.