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У Києві без опалення залишились більше 170 будинків, пошкоджено тепломережу

Ілюстративне фото: у Києві без опалення залишились більше 170 будинків, пошкоджено тепломережу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі на Теремках було виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі. Більше 170 будинків залишились без теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київтеплоенерго".

Пошкодження тепломережі,  яке сталось без витоку теплоносія на поверхню, було виявлено на проспекті Академіка Глушкова.

 На час робіт було призупинено теплопостачання на проспекті Голосіївському й в мікрорайонах: 

  • Теремки-1; 
  • Теремки-2; 

Без тепла залишились: 

  • 176 житлових будинків; 
  • 2 поліклініки; 
  • 18 закладів освіти. 

"Ремонтні роботи розпочались одразу після виявлення пошкодження. Залучені аварійні бригади та вся необхідна спеціальна техніка "Київтеплоенерго", - пише канал. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Києві нещодавно сталась аварія тепломережі на вулиці Братів Тарасівців, 5-Б. Тоді ж від теплопостачання були відключені 44 будівлі.

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