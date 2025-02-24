У Києві без опалення залишились більше 170 будинків, пошкоджено тепломережу

Вночі на Теремках було виявлено пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі. Більше 170 будинків залишились без теплопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київтеплоенерго".
Пошкодження тепломережі, яке сталось без витоку теплоносія на поверхню, було виявлено на проспекті Академіка Глушкова.
На час робіт було призупинено теплопостачання на проспекті Голосіївському й в мікрорайонах:
Без тепла залишились:
"Ремонтні роботи розпочались одразу після виявлення пошкодження. Залучені аварійні бригади та вся необхідна спеціальна техніка "Київтеплоенерго", - пише канал.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Києві нещодавно сталась аварія тепломережі на вулиці Братів Тарасівців, 5-Б. Тоді ж від теплопостачання були відключені 44 будівлі.
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