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У Києві оновлюють перепустки для комендантської години: куди звертатись за новими

Фото: Київ оновлює перепустки для комендантської години (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві вирішили оновити перепустки для проїзду автомобілів в комендантську годину. Перепустки старого зразу діяти не будуть.

Куди потрібно звернутись для отримання нової перепустки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Перепустки нового зразка почнуть діяти в Києві з опівночі 23 вересня.

Для того, щоб отримати оновлену перепустку потрібно звернутися до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази.

Увага! У заяві на отримання перепусток потрібно обов'язково обґрунтувати необхідність переміщення транспортного засобу під час комендантської години.

"Періодичне оновлення перепусток - вимушений крок, який підвищує гарантію, що перепустками користуються лише ті, хто дійсно має на це підстави. Тобто працює в секторі безпеки та оборони України, критичній інфраструктурі міста та органах державної влади", - пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Крім того, в КМДА попередили, що перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Перепустки необхідно пред’являти лише на вимогу правоохоронних органів або уповноважених осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як у Києві працює метро під час повітряної тривоги та в комендантську годину.

А про те, що загрожує порушникам комендантської години в Україні, - читайте за посиланням.

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КиївКомендантська година