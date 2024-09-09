У Києві оновлюють перепустки для комендантської години: куди звертатись за новими

Перепустки нового зразка почнуть діяти в Києві з опівночі 23 вересня.

Для того, щоб отримати оновлену перепустку потрібно звернутися до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази.

Увага! У заяві на отримання перепусток потрібно обов'язково обґрунтувати необхідність переміщення транспортного засобу під час комендантської години.

"Періодичне оновлення перепусток - вимушений крок, який підвищує гарантію, що перепустками користуються лише ті, хто дійсно має на це підстави. Тобто працює в секторі безпеки та оборони України, критичній інфраструктурі міста та органах державної влади", - пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Крім того, в КМДА попередили, що перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Перепустки необхідно пред’являти лише на вимогу правоохоронних органів або уповноважених осіб.