В Киеве обновляют пропуска для комендантского часа: куда обращаться за новыми

Пропуска нового образца начнут действовать в Киеве с полуночи 23 сентября.

Для того чтобы получить обновленный пропуск, следует обратиться в Центральное управление Военной службы правопорядка или в орган, где пропуск получали предыдущие разы.

Внимание! В заявлении на получение пропусков необходимо обязательно обосновать необходимость перемещения транспортного средства во время комендантского часа.

"Периодическое обновление пропусков - вынужденный шаг, который повышает гарантию, что пропусками пользуются только те, кто действительно имеет на это основания. То есть работает в секторе безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органах государственной власти", - пояснил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Кроме того, в КГГА предупредили, что пропуска нельзя размещать под лобовым стеклом или на другом видном месте. Пропуска необходимо предъявлять только по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.