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У Києві оновлять перепустки для пересування на авто під час комендантської години

Фото: у Києві оновлять перепустки для пересування на авто під час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві починаючи з лютого наберуть чинності оновлені перепустки на авто для пересування містом під час комендантської години.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Замінити старі перепустки можна з 2 по 15 лютого в комендатурі столиці.

Як пояснив комендант Києва Віктор Плахтій, оновлення перепусток необхідне для того, аби ними користувались лише особи, які відносять до підрозділів сектору безпеки України, критичної інфраструктури міста й органів державної влади.

"Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв", - додав Плахтій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні почали видавати повістки нового зразка.

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КиївКомендантська година