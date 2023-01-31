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В Киеве обновят пропуски для передвижения на авто во время комендантского часа

Фото: в Киеве обновят пропуски для передвижения на авто во время комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве начиная с февраля вступят в силу обновленные пропуски на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Заменить старые пропуски можно со 2 по 15 февраля в комендатуре столицы.

Как объяснил комендант Киева Виктор Плахтий, обновление пропусков необходимо для того, чтобы ими пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности Украины, критической инфраструктуре города и органам государственной власти.

"Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые доводятся через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений", - добавил Плахтий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине начали выдавать повестки нового образца.

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КиевКомендантский час