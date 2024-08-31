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У Києві оновленою ділянкою метро пройшов перший пробний потяг, - Кличко

Фото: оновлена ділянка метро між станціями "Либідська" – "Деміївська" (скріншот з відео Кличка)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч проти 31 серпня у Києві оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. В його складі був також спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram.

Для запуску першого пробного поїзда здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю та ділянками, які посилили, розповів Кличко.

За його словами, зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку; здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів, монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів. 

Надалі, перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами, в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи.

"Роботи тривають у цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів", - написав Кличко.

Нагадаємо, ремонт на ділянці між станціями метро "Либідська" та "Теремки" у Києві розпочався наприкінці минулого року через проникнення у тунель води.

Минулого тижня Кличко повідомив, що зовнішні роботи на пошкодженій ділянці "синьої" гілки метро добігають кінця, залишилось зробити благоустрій території. Внутрішні роботи в новій частині тунелю продовжуються, щоб рух метро відновився на початку осені.

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Віталий КличкоМетро