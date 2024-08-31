У Києві оновленою ділянкою метро пройшов перший пробний потяг, - Кличко

Для запуску першого пробного поїзда здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю та ділянками, які посилили, розповів Кличко.

За його словами, зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку; здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів, монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів.

Надалі, перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами, в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи.

"Роботи тривають у цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів", - написав Кличко.