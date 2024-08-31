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В Киеве по обновленному участку метро прошел первый пробный поезд, - Кличко

Фото: обновленный участок метро между станциями "Лыбидская" – "Демеевская" (скриншот с видео Кличко)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 31 августа в Киеве по обновленному участку между станциями метро "Лыбидская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд. В его составе был также специальный вагон, проверяющий новое путевое полотно, в частности, соблюдение надлежащей ширины пути, отступов и возможной просадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

Для запуска первого пробного поезда осуществили комплекс подготовительных работ с соединением конструкций действующего тоннеля с новой частью туннеля и усиленными участками, рассказал Кличко.

По его словам, в частности, были проложены все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи; осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через который идет питание для движения поездов, монтаж и настройку систем безопасности движения поездов.

В дальнейшем, перед полноценным возобновлением движения поездов с пассажирами, в ночное время будут тщательно проверяться инженерные системы и системы безопасности.

"Работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели возобновить движение поездов", - написал Кличко.

Напомним, ремонт на участке между станциями метро "Лыбидская" и "Теремки" в Киеве начался в конце прошлого года из-за проникновения в тоннель воды.

На прошлой неделе Кличко сообщил, что внешние работы на поврежденном участке "синей" ветки метро подходят к концу, осталось сделать благоустройство территории. Внутренние работы в новой части тоннеля продолжаются, чтобы движение метро возобновилось в начале осени.

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Виталий КличкоМетро