У Києві оновленою ділянкою метро пройшов перший пробний потяг, - Кличко

Фото: оновлена ділянка метро між станціями "Либідська" – "Деміївська" (скріншот з відео Кличка)

У ніч проти 31 серпня у Києві оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. В його складі був також спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram.

Для запуску першого пробного поїзда здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю та ділянками, які посилили, розповів Кличко. За його словами, зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку; здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів, монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів. Надалі, перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами, в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи. "Роботи тривають у цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів", - написав Кличко.