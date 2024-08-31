В Киеве по обновленному участку метро прошел первый пробный поезд, - Кличко

В ночь на 31 августа в Киеве по обновленному участку между станциями метро "Лыбидская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд. В его составе был также специальный вагон, проверяющий новое путевое полотно, в частности, соблюдение надлежащей ширины пути, отступов и возможной просадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram .

Для запуска первого пробного поезда осуществили комплекс подготовительных работ с соединением конструкций действующего тоннеля с новой частью туннеля и усиленными участками, рассказал Кличко.

По его словам, в частности, были проложены все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи; осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через который идет питание для движения поездов, монтаж и настройку систем безопасности движения поездов.

В дальнейшем, перед полноценным возобновлением движения поездов с пассажирами, в ночное время будут тщательно проверяться инженерные системы и системы безопасности.

"Работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели возобновить движение поездов", - написал Кличко.