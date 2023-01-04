В Киеве обновлено еще три температурных рекорда

Во вторник, 3 января, в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 6,8 градуса тепла, что на 2,5 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

"Климатическая норма превышена на 9,8 градусов, что соответствует погоде начала апреля", - говорится в сообщении.

Максимальная температура в столице поднялась до 10,7 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2022 года на 2,5 градусов.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,9 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2015 году и равнялось 2,3 градусов.