У Києві оновили інтерактивну мапу укриттів

У Києві оновили інтерактивну мапу з адресами укриттів, якими слід користуватися під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Оновлена мапа укриттів доступна на порталі за посиланням та у застосунку "Київ Цифровий". Щоб подивитися мапу в застосунку, потрібно натиснути "Більше сервісів" та в розділі "Безпека" оберіть відповідний пункт.

Зазначається, що спеціалісти Департаменту муніципальної безпеки спільно з КП ГІОЦ щотижня актуалізують інформацію на цих ресурсах.

При цьому мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яку створили у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не буде оновлюватися.

Як переглянути мапу укриттів без інтернету

Додаток "Київ Цифровий" передбачає доступ до мапи укриттів навіть офлайн. Щоб користуватися сервісом поза мережею, потрібно один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Тоді мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.

До того ж, у додатку можна залишити відгук про укриття та повідомити, якщо воно перебуває у неналежному стані або виявилось зачиненим. Щоб скористатися формою зворотного зв’язку, слід натиснути в інформаційній картці "Повідомити про стан укриття". Відповідальний Департамент отримає дані і зможе виправити ситуацію.

Також зазначимо, що у столиці можна потрапити до укриття цілодобово. Рішення було прийнято після того, як троє людей загинули, адже не змогли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.

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