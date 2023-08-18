ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві оновили інтерактивну мапу укриттів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 серпня 2023 15:21
У Києві оновили інтерактивну мапу укриттів Фото: у Києві оновили інтерактивну мапу укриттів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві оновили інтерактивну мапу з адресами укриттів, якими слід користуватися під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Оновлена мапа укриттів доступна на порталі за посиланням та у застосунку "Київ Цифровий". Щоб подивитися мапу в застосунку, потрібно натиснути "Більше сервісів" та в розділі "Безпека" оберіть відповідний пункт.

Зазначається, що спеціалісти Департаменту муніципальної безпеки спільно з КП ГІОЦ щотижня актуалізують інформацію на цих ресурсах.

При цьому мапа укриттів на базі платформи Google Maps, яку створили у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не буде оновлюватися.

Як переглянути мапу укриттів без інтернету

Додаток "Київ Цифровий" передбачає доступ до мапи укриттів навіть офлайн. Щоб користуватися сервісом поза мережею, потрібно один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Тоді мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.

До того ж, у додатку можна залишити відгук про укриття та повідомити, якщо воно перебуває у неналежному стані або виявилось зачиненим. Щоб скористатися формою зворотного зв’язку, слід натиснути в інформаційній картці "Повідомити про стан укриття". Відповідальний Департамент отримає дані і зможе виправити ситуацію.

Також зазначимо, що у столиці можна потрапити до укриття цілодобово. Рішення було прийнято після того, як троє людей загинули, адже не змогли потрапити до укриття, оскільки воно було зачинене.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ КМДА
NEWS
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
F-16 відправлять в Україну після завершення навчання пілотів, - Білий дім
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні