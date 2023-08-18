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В Киеве обновили интерактивную карту укрытий

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Киев, Пятница 18 августа 2023 15:21
В Киеве обновили интерактивную карту укрытий Фото: в Киеве обновили интерактивную карту укрытий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве обновили интерактивную карту с адресами укрытий, которыми следует пользоваться во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Обновленная карта укрытий доступна на портале по ссылке и в приложении "Киев Цифровой". Чтобы посмотреть карту в приложении, нажмите "Больше сервисов" и в разделе "Безопасность" выберете соответствующий пункт.

Специалисты Департамента муниципальной безопасности совместно с КП ГИОЦ еженедельно актуализируют информацию на этих ресурсах.

При этом карта укрытий на базе платформы Google Maps, которую создали в 2022 году, с 17 августа 2023 года не будет обновляться.

Как просмотреть карту укрытий без интернета

Приложение "Киев Цифровой" предусматривает доступ к карте укрытий даже офлайн. Чтобы воспользоваться сервисом вне сети, нужно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Тогда карта автоматически загружается в фоновом режиме.

Кроме того, в приложении можно оставить отзыв об укрытии и сообщить, если оно находится в неположенном состоянии или оказалось закрытым. Чтобы воспользоваться формой обратной связи, нажмите в информационной карточке "Сообщить о состоянии укрытия". Ответственный Департамент получит данные и сможет исправить ситуацию.

Также отметим, что в столице можно попасть в укрытия круглосуточно. Решение было принято после того, как три человека погибли, ведь не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

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Киев КГГА
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