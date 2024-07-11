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У Києві оголосили тривогу після запуску ракети з Курської області

Ілюстративне фото: повітряну тривогу оголошено 11 липня у Києві (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та ще низці областей ввечері четверга, 11 липня, оголошено сигнал тривоги. Росія запустила крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

"Крилата ракета з Курської області на Сумщині, курс західний", - повідомили у Повітряних силах.

Зауважимо, що у низці північних областей раніше вже було оголошено тривогу через проліт ворожих безпілотників.

Станом на 20:45 повітряні тривоги поширились і на західні регіои України.

Також нагадаємо, що жителів областей де оголошено стгнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували масштабну тривогу через російський літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Пізніше тривогу оголошували повторно.

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога