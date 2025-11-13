У Києві оголосили тривогу: у чому причина

"БпЛА на Київ з півдня, перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 15:10

У Києві оголошено про відбій тривоги.

Станом на 14:50 "Шахеди" помічено також у повітряному просторі Київської області. А також у низці східних та північних областей.

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і негайно прямувати до укриттів у разі загрози. Також в Україні заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу