У Києві оголосили тривогу: у чому причина

У четвер, 13 листопада, у Києві було оголошено сигнал повітряної тривоги. У напрямку столиці помічено ворожий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
"БпЛА на Київ з півдня, перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні сили.
Оновлено о 15:10
У Києві оголошено про відбій тривоги.
Станом на 14:50 "Шахеди" помічено також у повітряному просторі Київської області. А також у низці східних та північних областей.
Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і негайно прямувати до укриттів у разі загрози. Також в Україні заборонено здійснювати фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.
Уночі російська армія знову завдала ударів по території України, застосувавши ударні безпілотники. Цього разу основний напрямок атаки припав на південні області.
Зокрема, ворог атакував критичну інфраструктуру в місті Арциз Одеської області. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю та ремонтні цехи.
Вранці четверга під ударом дронів опинився й Миколаїв. За попередніми даними, унаслідок атаки поранення отримали шестеро людей.
За даними Повітряних сил, станом на 10:30, сили протиповітряної оборони збили або подавили 102 ворожі безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей на півночі, сході й півдні країни. Також ворог запустив одну балістичну ракету.
Попри успішну роботу ППО, зафіксовано влучання 36 ударних дронів у 10 локаціях. Наслідки атак уточнюються.