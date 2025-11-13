В Киеве объявили тревогу: в чем причина

Обстрелы 13 ноября

Ночью российская армия снова нанесла удары по территории Украины, применив ударные беспилотники. На этот раз основное направление атаки пришлось на южные области.

В частности, враг атаковал критическую инфраструктуру в городе Арциз Одесской области. В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, административное здание и ремонтные цеха.

Утром четверга под ударом дронов оказался и Николаев. По предварительным данным, в результате атаки ранения получили шесть человек.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 10:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 102 вражеских беспилотника типа "Шахед", "Гербера" и других моделей на севере, востоке и юге страны. Также враг запустил одну баллистическую ракету.

Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксировано попадание 36 ударных дронов в 10 локациях. Последствия атак уточняются.