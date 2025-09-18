У Києві оголосили тривогу: у чому причина

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА", - ідеться в повідомленні КМВА.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Киян закликали прямувати в укриття і перебувати там до завершення повітряної тривоги.

Зі свого боку Повітряні сили попередили, що ударні безпілотники вже фіксують на околицях столиці.

Оновлено 17:51

Мер Києва Віталій Кличко написав, що ворожий дрон літає неподалік центру Києва.

У свою чергу, начальник КМВА Тимур Ткаченко запевнив, що дрони над столицею вже не фіксуються.