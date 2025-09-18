У Києві оголосили тривогу: у чому причина

У Києві в четвер, 18 вересня, оголосили повітряну тривогу. Столиця під загрозою атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА", - ідеться в повідомленні КМВА.
Киян закликали прямувати в укриття і перебувати там до завершення повітряної тривоги.
Зі свого боку Повітряні сили попередили, що ударні безпілотники вже фіксують на околицях столиці.
Оновлено 17:51
Мер Києва Віталій Кличко написав, що ворожий дрон літає неподалік центру Києва.
У свою чергу, начальник КМВА Тимур Ткаченко запевнив, що дрони над столицею вже не фіксуються.
Нагадаємо, росіяни практично щодня використовують ударні дрони "Шахед" для атак на мирні міста України.
Зокрема, в ніч на 18 вересня російські окупанти запустили по Україні 75 безпілотників різних типів, у тому числі понад 40 "Шахедів".
Українській протиповітряній обороні вдалося збити або придушити 48 ворожих дронів.