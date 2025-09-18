В Киеве объявили тревогу: в чем причина

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА", - сказано в сообщении КГВА.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Киевлян призвали направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги.

В свою очередь Воздушные силы предупредили, что ударные беспилотники уже фиксируют на окрестностях столицы.

Обновлено 17:51

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что вражеский дрон летает недалеко от центра Киева.

В свою очередь начальник КГВА Тимур Ткаченко заверил, что дроны над столицей уже не фиксируются.