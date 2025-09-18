В Киеве объявили тревогу: в чем причина

В Киеве в четверг, 18 сентября, объявили воздушную тревогу. Столица под угрозой атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА", - сказано в сообщении КГВА.
Киевлян призвали направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги.
В свою очередь Воздушные силы предупредили, что ударные беспилотники уже фиксируют на окрестностях столицы.
Обновлено 17:51
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что вражеский дрон летает недалеко от центра Киева.
В свою очередь начальник КГВА Тимур Ткаченко заверил, что дроны над столицей уже не фиксируются.
Напомним, россияне практически каждый день используют ударные дроны "Шахед" для атак на мирные города Украины.
В частности, в ночь на 18 сентября российские оккупанты запустили по Украине 75 беспилотников различных типов, в том числе более 40 "Шахедов".
Украинской противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 48 вражеских дронов.