У Києві оголосили тривогу через "Шахеди": працює ППО

За інформацією військових, ворожі "Шахеди" вже фіксують у районі Києва.

"Можлива робота ППО, перебувайте в укриттях", - уточнили у Повітряних силах.

При цьому у КМВА також попередили про загрозу дронів для столиці та закликали мешканців пройти в укриття.

Оновлено 22:49

За словами мера Києва Віталія Кличка, російські безпілотники помітили над Троєщиною. Можуть працювати сили протиповітряної оборони.

Оновлено 22:51

На тлі атаки дронів у Києві пролунали вибухи.

Оновлено 22:57

У КМВА розповіли, що у Києві працює ППО.