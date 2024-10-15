В Киеве объявили тревогу из-за "Шахедов": возможна работа ПВО

Атака дронов

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали, что российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед". Беспилотники атакуют с севера и юга.

В частности, военные фиксировали вражеские дроны в Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

При этом мэр Конотопа Артем Семинихин заверял, что до 02:00 через Сумскую область могут пролететь около 120 вражеских ударных беспилотников.

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