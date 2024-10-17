У Києві працювала ППО і лунали вибухи (оновлено)

У Києві у ніч проти 17 жовтня оголошена повітряна тривога через фіксацію ударних безпілотників ворога. У столиці було чути вибухи, іде робота ППО.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація.
Сигнал щодо загрози ворожих повітряних атак залунав у столиці близько 01.53.
Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів та не залишати безпечних місць до відбою повітряної тривоги.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Також чиновник розповів про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в оголошенні керівника КМВА.
Між тим в районі столиці пролунали звуки вибухів. Вони пов'язані із відбиттям дронової атаки.
Перед тим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли о 01.53, що у напрямку Києва рухається ворожий ударний безпілотник.
Близько 02.28 у КМВА оголосили про відбій загрози повітряних атак ворога для столиці.
Нагадаємо, вчора ввечері, 16 жовтня, Повітряні сили зафіксували запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у напрямку України.
Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей буда оголошена повітряна тривога. Також військові ЗСУ інформували про роботу протиповітряної оборони.
Додамо, про бойову роботу із відбиття атаки дронів повідомляли також в Одесі близько години ночі.
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