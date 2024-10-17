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В Киеве работала ПВО и раздавались взрывы (обновлено)

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 17 октября объявлена воздушная тревога из-за фиксации ударных беспилотников врага. В столице были слышны взрывы, идет работа ПВО.

Сигнал об угрозе вражеских воздушных атак раздался в столице около 01.53.

Жителей Киева призвали немедленно направляться в укрытия, и не покидать безопасные места до отбоя воздушной тревоги.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Также чиновник рассказал о работе сил и средств противовоздушной обороны.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - говорится в объявлении руководителя КГВА.

Между тем в районе столицы раздались звуки взрывов. Они связаны с отражением дроновой атаки.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали в 01:53, что в направлении Киева движется вражеский ударный беспилотник.

Обновлено: отбой тревоги

Около 02:28 в КГВА объявили об отбое угрозы воздушных атак врага для столицы.

Атака "Шахедов"

Напомним, вчера вечером, 16 октября, Воздушные силы зафиксировали запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в направлении Украины.

Из-за угрозы атак "Шахедов" в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. Также военные ВСУ информировали о работе противовоздушной обороны.

Добавим, о боевой работе по отражению атаки дронов сообщали также в Одессе около часа ночи.

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КиевПВОВзрывыАтака дронов