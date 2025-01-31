У Києві оголосили повітряну тривогу, попереджають про дрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія застосовує абсолютно різний арсенал озброєння для обстрілу критичної та цивільної інфраструктури. Зокрема ворог вдається до атак майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 30 січня, терористи запустили проти України 81 дрон. Тоді ж протиповітряна оборона (ППО) працювала у десяти областях нашої країни.

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