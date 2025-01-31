У Києві оголосили повітряну тривогу, попереджають про дрон
У Києві зранку оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 08:08 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
Фото: карта повітряних тривог станом на 08:10 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
"Увага! місто Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", - написали Повітряні сили о 8 ранку.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія застосовує абсолютно різний арсенал озброєння для обстрілу критичної та цивільної інфраструктури. Зокрема ворог вдається до атак майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 30 січня, терористи запустили проти України 81 дрон. Тоді ж протиповітряна оборона (ППО) працювала у десяти областях нашої країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.