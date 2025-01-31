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У Києві оголосили повітряну тривогу, попереджають про дрон

П'ятниця 31 січня 2025 08:13
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У Києві оголосили повітряну тривогу, попереджають про дрон Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу, попереджають про дрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві зранку оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 08:08 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;

У Києві оголосили повітряну тривогу, попереджають про дрон

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:10 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Увага! місто Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу", - написали Повітряні сили о 8 ранку.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія застосовує абсолютно різний арсенал озброєння для обстрілу критичної та цивільної інфраструктури. Зокрема ворог вдається до атак майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 30 січня, терористи запустили проти України 81 дрон. Тоді ж протиповітряна оборона (ППО) працювала у десяти областях нашої країни.

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