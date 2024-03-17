UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві оголосили повітряну тривогу: в області помітили "Шахеди"

Фото: в Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 березня в Києві оголосили повітряну тривогу. В області було помічено російські "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗС України.

За даними Повітряних сил України, в Києві та області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Карта повітряних тривог станом на 20:16 виглядає так: 

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на четвер, 14 березня, російські війська атакували дронами-камікадзе південні та центральні області.

Тоді ж у Харкові було зафіксовано падіння "Шахеда" у середмісті в районі приватних будинків. Дані про ймовірних постраждалих не надходили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога