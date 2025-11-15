ua en ru
У Києві оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Субота 15 листопада 2025 17:11
У Києві оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві ввечері, 15 листопада, оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 17:08.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили, що в районі міста ворожий безпілотник. Тому військові теж закликали людей бути в укриттях.

Оновлено о 17:34

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Нагадаємо, що сьогодні вранці в Києві та в усіх інших областях України було оголошено масштабний сигнал повітряної тривоги.

Причиною того сигналу став зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинжал", а також була загроза балістичного удару.

