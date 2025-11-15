В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина
В Киеве вечером, 15 ноября, объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 17:08.
В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили, что в районе города вражеский беспилотник. Поэтому военные тоже призвали людей быть в укрытиях.
Обновлено в 17:34
В Киеве объявили отбой тревоги.
Где объявили тревогу
По состоянию на 17:11 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что сегодня утром в Киеве и во всех других областях Украины был объявлен масштабный сигнал воздушной тревоги.
Причиной того сигнала стал взлет самолета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", а также была угроза баллистического удара.