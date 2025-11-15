ua en ru
В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

Суббота 15 ноября 2025 17:11
Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве вечером, 15 ноября, объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 17:08.

В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили, что в районе города вражеский беспилотник. Поэтому военные тоже призвали людей быть в укрытиях.

Обновлено в 17:34

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:11 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

Напомним, что сегодня утром в Киеве и во всех других областях Украины был объявлен масштабный сигнал воздушной тревоги.

Причиной того сигнала стал взлет самолета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", а также была угроза баллистического удара.

