В Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників: лунають вибухи

"БпЛА в Бориспільському районі Київщини, напрямок м.Бровари... БпЛА на Київщині, повз Бровари курс південно-західний... БпЛА на м.Київ зі сходу", - сказано у повідомленнях ПС ЗСУ за останні 20 хвилин.

КМВА підтвердила оголошення повітряної тривоги. Мешканців столиці просять перебувати в укриттях до відбою. Протиповітряна оборона вже почала винищення безпілотників в області, на підльоті до столиці.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - сказано у повідомленні

Моніторингові канали повідомили про групи у 3, 5 та 10 дронів, які летять в Київській області у напрямку Києва та на Чернігівщині у напрямку Київської області. Карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

Оновлено 22:55 В Києві чутно вибухи, попередньо, працює ППО. Це підтвердив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

"Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!", - написав він.