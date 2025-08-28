UA

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві сьогодні зранку, 28 серпня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - зазначили у КМВА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, кілька ворожих дронів летять у напрямку Києва.

Нічний обстріл України 28 серпня

Російські війська сьогодні вночі, 28 серпня, атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Ключовий вектор удару був на столиці. Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялось, що російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Окрім того, у Вінницькій області через удари РФ 60 тисяч чоловік лишились без світла. За даними Вінницької ОВА, цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Інформація про постраждалих на цей момент не надходила.

