У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

У Києві сьогодні зранку, 28 серпня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - зазначили у КМВА.
За даними Повітряних сил ЗСУ, кілька ворожих дронів летять у напрямку Києва.
Російські війська сьогодні вночі, 28 серпня, атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Ключовий вектор удару був на столиці. Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також повідомлялось, що російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".
Окрім того, у Вінницькій області через удари РФ 60 тисяч чоловік лишились без світла. За даними Вінницької ОВА, цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Інформація про постраждалих на цей момент не надходила.