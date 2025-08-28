RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня утром, 28 августа, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - отметили в КГВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, несколько вражеских дронов летят в направлении Киева.

 

Ночной обстрел Украины 28 августа

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, атаковали Украину ударными дронами и ракетами различных типов. Ключевой вектор удара был по столице. Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что российские войска в ночь на 28 августа ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Пострадал парк скоростных поездов "Интерсити+".

Кроме того, в Винницкой области из-за ударов РФ 60 тысяч человек остались без света. По данным Винницкой ОГА, этой ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

