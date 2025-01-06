У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Сигнал тривоги в столиці пролунав о 01:43. Офіційної інформації щодо Києва наразі немає, однак моніторингові канали пишуть, що в районі населених пунктів, які неподалік Києва, зафіксовано БпЛА.

Також зазначимо, що близько незадовго до тривоги в столиці у Повітряних силах ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема, військові зафіксували наступні напрями БпЛА росіян:

БпЛА в північній частині Житомирської області, курс західний;

БпЛА в північній частині Київської області, курс західний;

БпЛА в східній частині Київської області, курс західний;

БпЛА в північній та південній частинах Чернігівської області, курс західний;

БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс південно-західний;

БпЛА з Харківської області, летить курсом на Дніпропетровську;

БпЛА у Дніпропетровській області, курс південно-західний.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:50 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.