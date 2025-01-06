UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: в Київській області зафіксовано ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на понеділок 6 січня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги в столиці пролунав о 01:43. Офіційної інформації щодо Києва наразі немає, однак моніторингові канали пишуть, що в районі населених пунктів, які неподалік Києва, зафіксовано БпЛА.

Також зазначимо, що близько незадовго до тривоги в столиці у Повітряних силах ЗСУ оновили інформацію щодо руху ворожих дронів. Зокрема, військові зафіксували наступні напрями БпЛА росіян:

  • БпЛА в північній частині Житомирської області, курс західний;
  • БпЛА в північній частині Київської області, курс західний;
  • БпЛА в східній частині Київської області, курс західний;
  • БпЛА в північній та південній частинах Чернігівської області, курс західний;
  • БпЛА в східній частині Кіровоградської області, курс південно-західний;
  • БпЛА з Харківської області, летить курсом на Дніпропетровську;
  • БпЛА у Дніпропетровській області, курс південно-західний.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:50 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, що близько двох годин тому в Київській області теж фіксували дрони. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні