В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 01:43. Официальной информации по Киеву пока нет, однако мониторинговые каналы пишут, что в районе населенных пунктов, которые недалеко от Киева, зафиксировано БпЛА.

Также отметим, что незадолго до тревоги в столице в Воздушных силах ВСУ обновили информацию о движении вражеских дронов. В частности, военные зафиксировали следующие направления БпЛА россиян:

БпЛА в северной части Житомирской области, курс западный;

БпЛА в северной части Киевской области, курс западный;

БпЛА в восточной части Киевской области, курс западный;

БпЛА в северной и южной частях Черниговской области, курс западный;

БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс юго-западный;

БпЛА из Харьковской области, летит курсом на Днепропетровскую;

БпЛА в Днепропетровской области, курс юго-западный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.