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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: в Киевской области зафиксированы ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на понедельник 6 января в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стали вражеские БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 01:43. Официальной информации по Киеву пока нет, однако мониторинговые каналы пишут, что в районе населенных пунктов, которые недалеко от Киева, зафиксировано БпЛА.

Также отметим, что незадолго до тревоги в столице в Воздушных силах ВСУ обновили информацию о движении вражеских дронов. В частности, военные зафиксировали следующие направления БпЛА россиян:

  • БпЛА в северной части Житомирской области, курс западный;
  • БпЛА в северной части Киевской области, курс западный;
  • БпЛА в восточной части Киевской области, курс западный;
  • БпЛА в северной и южной частях Черниговской области, курс западный;
  • БпЛА в восточной части Кировоградской области, курс юго-западный;
  • БпЛА из Харьковской области, летит курсом на Днепропетровскую;
  • БпЛА в Днепропетровской области, курс юго-западный.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, что около двух часов назад в Киевской области тоже фиксировали дроны. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

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