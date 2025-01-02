ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за БпЛА россиян

Четверг 02 января 2025 03:43
UA EN RU
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за БпЛА россиян Фото: военные зафиксировали вражеский беспилотник (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 2 января 2025 года в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал дрон, который летит в направлении столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 03:36. Сначала не было официальной информации, в чем причина, но через несколько минут военные проинформировали украинцев.

"Внимание! Город Киев! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока", - говорится в сообщении ПС в 03:38.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:43 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, красным цветом в это время до сих пор обозначены Киевская область, Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская.

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за БпЛА россиян

Напомним, что в прошлую ночь на 1 января Россия тоже атаковала Киев дронами. По словам главы ОП Андрея Ермака, столицу атаковали по меньшей мере четыре "Шахеда".

В результате атаки погибло двое человек, еще семь пострадали. Среди пострадавших две беременные женщины.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
В Украине с 1 января изменились условия для выхода на пенсию в 60 лет
В Украине с 1 января изменились условия для выхода на пенсию в 60 лет
DAILY
Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное