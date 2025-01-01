Будинки в центрі Києва атакували щонайменше чотири "Шахеди", - Єрмак
У новорічну ніч російські війська щонайменше чотири "Шахеди" спрямували по житлових будинках в центрі Києва. Ворог зробив це цілеспрямовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Росіяни вдарили по звичайних будинках в центрі Києва. Вони свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч. Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами", - написав Єрмак.
Він зазначив, що наразі все оперативно досліджують правоохоронці та експерти.
Що відомо про наслідки атаки на Київ
Нагадаємо, що внаслідок дронової атаки у Печерському районі столиці сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку, а також загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі.
Як стало відомо, горів дах одного із корпусів Національного банку України. Пожежу вдалося загасити.
Також падіння уламків зафіксовано у Святошинському районі Києва. Там пошкоджено нежитлову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.
Крім того, уламки пошкодили колію швидкісного трамвая на Борщагівці, але рух трамваїв уже відновили.
Наразі відомо про 2 загиблих у столиці, ще 7 людей постраждали, серед них є вагітні жінки.
Наліт "Шахедів" в новорічну ніч
Всього російські окупанти запустили в новорічну ніч 111 дронів. З них сили ППО збили 63, а ще 46 46 безпілотників було локаційно втрачено.
На черговий російський терор вже відреагував президент Володимир Зеленський, зазначивши, що навіть у новорічну ніч РФ хвилювало лише те, як зробити боляче Україні.
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