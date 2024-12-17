У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Сигнал тревоги у Києві пролунав о 06:12. За декілька хвилин до цього військові попереджали, що у напрямку столиці летить ворожий безпілотник.

"Місто Бровари, місто Київ! Увага У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного сходу", - йшлося у повідомленні.

Оновлено о 06:21

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що дрон, який рухався у напрямку Броварів та столиці України - змінив вектор руху на Чернігівську область.

Оновлено о 06:22

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що загроза застосування БпЛА існує і в інших регіонах. У зв'язку з цим, станом на 06:20 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Луганська область та окупований Крим хоч і позначені темно-червоним кольором, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.