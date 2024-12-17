В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Утром, 17 декабря, в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стала угроза применения ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 06:12. За несколько минут до этого военные предупреждали, что в направлении столицы летит вражеский беспилотник.
"Город Бровары, город Киев! Внимание В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока", - говорилось в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что дрон, который двигался в направлении Броваров и столицы Украины - изменил вектор движения на Черниговскую область.
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Отметим, что угроза применения БпЛА существует и в других регионах. В связи с этим, по состоянию на 06:20 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Луганская область и оккупированный Крым хоть и обозначены темно-красным цветом, но так происходит уже в течение многих месяцев.
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