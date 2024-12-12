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У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Київ, Четвер 12 грудня 2024 20:08
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У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві ввечері 12 грудня оголосили повітряну тривогу. Росіян запустили у бік столиці дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА), Повітряні сили ЗСУ у Telegram та карту повітряних тривог.

У Повітряних силах попередили про рух декількох ворожих ударних безпілотників у напрямку Києва зі сходу.

Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях, та залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Повітряна тривога через загрозу "Шахедів" також оголошена в низці областей України.

Атаки дронів по Україні

Зазначимо, Росія з 10 грудня не застосовувала ударні дрони для своїх атак. Це стало невеликою паузою з початку осені, адже росіяни запускають "Шахеди" по Україні щоночі.

Детально про те, чому Росія могла не запускати ці дні "Шахеди", - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки та щоночі б'є дронами.

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