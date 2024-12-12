В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов"
В Киеве вечером 12 декабря объявили воздушную тревогу. Россияне запустили в сторону столицы дроны-камикадзе "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию(КГВА), Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.
В Воздушных силах предупредили о движении нескольких вражеских ударных беспилотников в направлении Киева с востока.
Жителей столицы призвали находиться в укрытиях, и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" также объявлена в ряде областей Украины.
Атаки дронов по Украине
Отметим, Россия с 10 декабря не применяла ударные дроны для своих атак. Это стало небольшой паузой с начала осени, ведь россияне запускают "Шахеды" по Украине каждую ночь.
Подробно о том, почему Россия могла не запускать эти дни "Шахеды", - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали о том, почему РФ поставила "на паузу" ракетные атаки и каждую ночь бьет дронами.
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