UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги пролунав о 01:39. Згодом військові повідомили, що в напрямку столиці летить ворожий дрон.

"Ворожий ударний БпЛА наближається до Києва з півдня", - йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:50, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні