У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

В ніч на 27 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги пролунав о 01:39. Згодом військові повідомили, що в напрямку столиці летить ворожий дрон.
"Ворожий ударний БпЛА наближається до Києва з півдня", - йдеться у повідомленні.
Станом на 01:50, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.
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