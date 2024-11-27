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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги раздался в 01:39. Впоследствии военные сообщили, что в направлении столицы летит вражеский дрон.

"Вражеский ударный БПЛА приближается к Киеву с юга", - говорится в сообщении.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:50, карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит уже в течение многих месяцев.

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