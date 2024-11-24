У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Сигнал тривоги в місті було чути 15:22. Пізніше у КМВА підтвердили, що для столиці існує загроза застосування дронів.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав о 15:24 Сергій Попко, начальник КМВА.

Одразу після оголошення тривоги у Києві, у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що зафіксовано БпЛА у північній та східній частинах Київської області, а також ворожі дрони перебувають в районі Борисполя.

Оновлено о 15:54

У Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, однак загроза застосування БпЛА для інших регіонів продовжується.

Де оголосили тривогу

Станом на 15:25, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але це відбувається вже протягом багатьох місяців.